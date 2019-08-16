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Названо число трудовых мигрантов в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более двух миллионов иностранцев приехали в Россию работать с начала текущего года. Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ России, опубликованная на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, из 15 миллионов прибывших на территорию страны в первом полугодии иностранцев 2,4 миллиона указали целью поездки работу. Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи).
Кроме того, ради работы в Россию за указанный период приехали 50,2 тысячи иностранцев из Китая, 10,8 тысячи из Германии, 10,2 тысячи из Турции, 4,3 тысячи из Великобритании и 3,7 тысячи из США.
Как рассказала заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, прежний перечень целей въезда в Россию, который фиксировала ФСБ до 2019 года, «морально устарел» из-за отсутствия в нем графы о работе и учебе. По ее мнению, включение их в список целей повысит качество статистической информации ФСБ, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Вместе с тем Чудиновских отметила, что данные ФСБ для учета трудовой миграции «крайне уязвимы», потому что если иностранный гражданин живет в пограничной зоне и ездит на заработки в Россию несколько раз в течение года, то он снова и снова будет учитываться на границе как новый трудовой мигрант.
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Общество , Григорий Березкин , ФСБ , МГУ , Таджикистан , Узбекистан
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