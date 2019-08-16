В РФ транспортные карты запретят пополнять анонимно

Транспортные карты в большинстве российских регионов через год нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Новое требование вступит в силу с августа 2020 года и затронет около 30 млн карт в более чем 60 городах, в том числе подмосковную «Стрелку». Это следствие принятых Госдумой и подписанных президентом Владимиром Путиным поправок в закон о национальной платежной системе.

В документе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков.

«Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками», — говорится в аналитической записке Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), с которой ознакомился РБК.

При такой модели денежные средства поступают в записанный на транспортной карте электронный кошелек.

Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.