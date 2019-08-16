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Минздрав России оценит действенность лекарства, за заказ которого на почте задержали двух женщин 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минздрав России оценит эффективность препарата «Фризиум», за заказ которого из-за рубежа за последние месяцы дважды задержали двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.
В Минздраве напомнили, что в настоящее время лекарственный препарат «Фризиум» (МНН: Клобазам) не зарегистрирован в РФ и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Он входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. Производитель препарата никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности у пациентов в РФ, подчеркнули в пресс-службе.
Органом, осуществляющим регулирование вопросов оборота сильнодействующих средств и психотропных веществ, является Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, напомнили в министерстве.
При этом отмечается, что Минздрав России, в том числе через СМИ, неоднократно доводил информацию о том, что в РФ законодательно предусмотрены механизмы доступа пациентов к мировым лекарственным препаратам, не зарегистрированным в нашей стране. В частности, по одному из таких механизмов, допускается ввоз на территорию страны конкретной партии незарегистрированных в РФ лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения, выданного Минздравом России.
«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Российская противоэпилептическая Лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата «Фризиум» и, в том числе, о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — сказали в пресс-службе.
В Минздраве подчеркнули, что арсенал зарегистрированных в России противоэпилептических лекарственных средств включает в себя десятки наименований препаратов различных групп центрального и периферического действия.
«За последний год Минздравом России реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов. К 2019 г. было зарегистрировано 24 противосудорожных лекарственных препарата, в настоящее время еще один лекарственный препарат находится в процессе экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения», — говорится в материале.
Сообщается также, что Минздрав России проведет тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума.
В июле 2019 г. в почтовом отделении района Новокосино при получении посылки с не зарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум» была задержана мать пациента детского хосписа. Отмечалось при этом, что противосудорожный препарат ее ребенку рекомендовали врачи. Накануне, 15 августа, сообщалось, что сотрудники таможенной службы вновь задержали в почтовом отделении мать ребенка-инвалида, попытавшуюся получить незарегистрированное в РФ лекарственное средство, которое заказала по интернету.
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Общество , Другое , Вероника Скворцова , Почта России , Минздрав РФ , МВД , Федеральная таможенная служба
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