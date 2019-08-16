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Названа причина появления мяса с «белыми щупальцами» в школьном супе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: страница «Юргамыш LIVE» во «ВКонтакте»
Странный кусок мяса, который нашли в тарелке с супом ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, оказался в блюде из-за плохого контроля за производством на мясокомбинате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает Ura.ru.
Консервы с мясом были произведены на курганском мясокомбинате «Стандарт». После инцидента в компании заверили, что провели дополнительные занятия с мастерами-технологами. Кроме того, как отмечается, такие куски могли встретиться и в других консервах.
В связи с этим из оборота изъяли забракованную партию, которая была поставлена в Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Московскую области, а также в Красноярский и Хабаровский края.
В ФАС заверили, что компания исполнила предупреждение ведомства.
О появлении в школьном супе мяса с «белыми щупальцами», также прозванного «мясом доисторического животного», стало известно в феврале текущего года. Соответствующий снимок был опубликован в социальных сетях. В комментариях пользователи писали, что находка похожа на щековину — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам и не предназначена для употребления в пищу человеком.
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Общество , ФАС , РИА Ura.ru
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