Безработных предпенсионеров стало больше

Число людей предпенсионного возраста, вставших на учёт на биржи труда, за II квартал 2019 года увеличилось на 8,5%.

По состоянию на 1 июля в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тысячи граждан предпенсионного возраста, в то время как в I квартале их было около 113 тысяч, сообщает ТАСС.

Общее число безработных в России тем временем сокращается, сейчас оно составляет 724 тысячи человек. Максимальное пособие для людей предпенсионного возраста, каковыми в России считаются мужчины с 60 до 65 лет и женщины с 55 до 60 лет, составляет 11 280 рублей.

Как писал News.ru ранее, банки начинают активно конкурировать за новый клиентский сегмент — россиян предпенсионного возраста. Интерес к данной категории граждан вызван тем, что они зарекомендовали себя как аккуратные плательщики и активные вкладчики.