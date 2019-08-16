Россиянам может грозить новый штраф

В России предложили ввести штраф за выгул «опасных» собак без намордника

По словам эксперта, принятый в 2018 году закон "О жестоком обращении с животными" содержит соответствующий запрет, однако наказания за его нарушение до сих пор не предусмотрено.

"Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов", — написал правозащитник.

По его мнению, за такое нарушение следует ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.

С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.