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Нотариальные услуги онлайн могут стать реальностью 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительственный законопроект, направленный на цифровизацию деятельности нотариусов и повышение востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в осеннюю сессию.
В июле Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предусмотрена возможность с помощью инновационных технологий «электронного нотариата» обращаться к нотариусу по защищённым каналам сети Интернет. Удалённые нотариальные действия позволят существенно ускорить гражданский оборот, дадут бизнесу новые преимущества и гарантии.
Согласно документу, в число действий, которые не потребуют от нотариуса проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя, войдёт передача электронных документов, принятие в депозит денежных сумм, совершение исполнительных надписей, получение выписки из реестра уведомлений о залогах движимого имущества, а также свидетельствование верности перевода документов и обеспечение доказательств при осмотре интернет-страниц.
Таким образом, уже в обозримом будущем станет возможное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. В законопроекте предусматривается возможность удалённого удостоверения сделок с участием двух и более нотариусов. Так, при наличии необходимых электронных документов, находясь, например, в Екатеринбурге, гражданин сможет приобрести квартиру в Москве, удостоверив такую сделку с нотариусами по видеоконференции в считаные минуты, а получить свидетельство о регистрации в собственность — на следующий день.
По мнению разработчиков законопроекта, возможность совершения удалённых нотариальных действий повысит уровень комфорта и защиты прав собственников и предпринимателей при обращении к нотариусу. При этом увеличится как скорость гражданского оборота, так и экономия времени и денег. «Особое значение такие новеллы могут иметь для обеспечения стабильности гражданского оборота на труднодоступных и малонаселённых территориях Российской Федерации», — считает вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин.
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Общество , Интернет , Госдума
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