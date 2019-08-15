Почему рынок секонд-хенда не растет в России

Во всем мире растут продажи секонд-хенда. Реализация б/у вещей уже стала процветающим бизнесом, и опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предсказывают этому рынку новые мировые рекорды.

Особенно показателен пример Америки. Как говорится в мартовском докладе ThredUP (одна из самых больших онлайн-площадок для продажи поношенной одежды, штаб-квартира которой находится в США ), проведенном совместно с аналитической группой GlobalData, к 2028 году рынок секонд-хенда в США вырастет в три раза и даже обгонит по объемам индустрию «быстрой моды» (термин, который характеризует бренды, обновляющие ассортимент несколько раз в сезон — «Газета.Ru»).

Так, если в 2018 году американский рынок б\у одежды оценивался в $24 млрд, то к 2028 году он увеличится до $64 млрд

При этом рынок «быстрой моды» в США составлял в 2018 году $35 млрд, а к 2028 году достигнет $44 млрд

Это серьезный повод для тревоги со стороны мировых текстильных гигантов. Так, в отчете The State of Fashion-2019 McKinsey называет этот год годом, когда игроки модной индустрии должны срочно пробудиться.

Аналитики McKinsey среди причин перехода на секонд-хенд указывают стремление потребителей к разнообразию в гардеробе и экономии.

России также постепенно происходит рост потребления секонд-хенда. Впрочем, не очень высокими темпами. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России за последние пять лет.

Так, если смотреть на показатели с 2014-го по 2018-й год, то можно оценить, что импорт и экспорт секонд-хенд одежды выросли в физических объемах.

Судя по официальным цифрам, «вес» импорта увеличился незначительно.

В частности, импорт секонд-хенда в Россию в 2014 году составлял $143,6 млн (32,7 тысяч тонн). Крупнейшими поставщиками бывшей в употреблении одежды выступали тогда Германия — 9,3 тыс. тонн, Нидерланды — 8,8 тыс. тонн, Эстония — чуть более 3 тыс. тонн, а также Бельгия, Литва и США.

В 2018-м импорт составил уже $142,3 млн (47,6 тыс. тонн). При этом более 15 тыс. тонн завезли в прошлом году к нам в страну из Белоруссии, 8,6 тыс. тонн — из Германии, почти 7 тыс. из Бельгии.

Кроме того, в числе импортеров в Россию по-прежнему оказались Литва, Нидерланды, Польша.

Экспорт поношенной одежды из России в 2014 составил $704,2 тыс. За границу было отвезено 367 тонн одежды, в основном она поступила в Белоруссию и ОАЭ.

За пять лет по объемам экспорт секонд-хенда из России увеличился вдвое. В 2018 году продажи за рубеж выросли до $603,2 тыс. При этом вывезено было более тысячи тонн.

Отправляли мы бывшую в употреблении одежду в те же Белоруссию и ОАЭ.

«Мировой рынок секонд-хенда устроен как? Богатые страны отдают одежду, она поступает на сортировочные фабрики, и оттуда оптовики завозят ее в страны третьего мира — это Азия, Африка и Россия, в том числе вместе с СНГ», — объясняет один из основателей интернет-магазина секонд-хенда OZHUR Алексей Молчанов

Таким образом развивающиеся экономики потребляют б/у одежду развитых экономик, говорит он.

По словам Молчанова, динамики в разрезе российской экономики за эти пять лет в сегменте секонд-хенда нет, поскольку наши потребители переключаются на более дешевые вещи китайского производства (отсюда рост покупок через Aliexpress и другие площадки), нежели на б/ушные вещи из Европы и США.

А отсутствие прорыва в экспорте российского секонд-хенда объясняется тем, что в России мало дизайнерской одежды, говорит он.

Тем не менее покупка поношенной одежды становится постепенно подспорьем для наименее обеспеченных слоев населения. Это объясняется тем, что «секонд-хенд ставит не то что демократические, а просто бросовые цены»,

Георгий Остапкович. подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ

Спрос на секонд-хенд в России растет, однако его доля в товарообороте — «абсолютно мизерные проценты», поясняет эксперт.

«Секонд-хенд есть во всех цивилизованных и экономически развитых странах, и он помогает части населения с низкими доходами приобретать какие-либо товары для себя. А вы понимаете, что у нас за чертой бедности живут 20 млн людей», — отмечает Остапкович.

При этом, несмотря на бедность россиян, продавать секонд-хенд также сложно из-за психологических особенностей россиян, признается Алексей Молчанов.

Основная мотивация покупки подержанных вещей на Западе и в России отличается, поясняет он.

Если в нашей стране это «чистой воды экономия», то в развитых странах — это «дань моде на экологичность, тренду на сохранению планеты и здорового образа жизни в целом».

«В мире в целом профиль покупателя [секонд-хенда] — это человек, который дошел до осознанного потребления», — резюмирует Молчанов.

При этом в России по-прежнему сохраняется стереотип того, что покупать секонд-хенд стыдно, напоминает Молчанов.