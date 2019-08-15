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Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Эрик Робертс, прославившийся в 90-е годы, играя плохих парней, в последнее время зачастил в Россию и уже не раз заявлял о своем желании получить российский паспорт. Впервые актер заговорил об этом в прошлом году, когда посетил фестиваль мотивационного кино и спорта в Ростове-на-Дону.
Нынешним летом Эрик, обладатель черного пояса по тхэквондо, прибыл в Сочи на турнир по боевому самбу, и снова озвучил ту же идею.
Вполне мирное желание Робертса вызвало гнев со стороны телеведущей и светской львицы Ксении Собчак.
«Да что ж все сбитые летчики к нам стремятся! Ладно бы Ди Каприо, но нет…» — написала звезда в своем Телеграм-канале.
Упоминая «сбитых летчиков», Собчак, видимо, имела в виду Жерара Депардье и Стивена Сигала, получивших российское гражданство. Кстати, Сигал успел еще и жениться, но не на русской, а на монголке. Теперь Сигал говорит, что он русский монгол.
Сложится ли дальнейшая история Робертса с получением российского паспорта, пока не известно. Эрик заявил, что он хотел бы иметь двойное гражданство: США и России.
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Общество , Эрик Робертс , Стивен Сигал , Ксения Собчак , Жерар Депардье
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