Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство

Эрик Робертс , прославившийся в 90-е годы, играя плохих парней, в последнее время зачастил в Россию и уже не раз заявлял о своем желании получить российский паспорт. Впервые актер заговорил об этом в прошлом году, когда посетил фестиваль мотивационного кино и спорта в Ростове-на-Дону.

Нынешним летом Эрик, обладатель черного пояса по тхэквондо, прибыл в Сочи на турнир по боевому самбу, и снова озвучил ту же идею.

Вполне мирное желание Робертса вызвало гнев со стороны телеведущей и светской львицы Ксении Собчак

«Да что ж все сбитые летчики к нам стремятся! Ладно бы Ди Каприо, но нет…» — написала звезда в своем Телеграм-канале.

Упоминая «сбитых летчиков», Собчак, видимо, имела в виду Жерара Депардье Стивена Сигала , получивших российское гражданство. Кстати, Сигал успел еще и жениться, но не на русской, а на монголке. Теперь Сигал говорит, что он русский монгол.

Сложится ли дальнейшая история Робертса с получением российского паспорта, пока не известно. Эрик заявил, что он хотел бы иметь двойное гражданство: США и России.