Умер выдающийся географ Юрий Симонов

Профессор МГУ , доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов умер в среду на 97-м году жизни. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Московского государственного университета.

"Ушел из жизни наш друг, великий человек и ученый, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Гаврилович Симонов. С Московским университетом его жизнь была связана с 1940 года, когда он поступил на географический факультет. После окончания войны Юрий Гаврилович, успевший проявить себя и на фронте, вернулся в стены университета и работал в нем до последнего дня жизни, полностью отдавая себя науке и преподаванию", — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, Симонов создал научную школу геоморфологов, для которой типично соединение традиционных географических исследований с современными исследовательскими подходами — стационарными и аналитическими исследованиями, использованием дистанционных материалов, проведением морфометрических работ, использованием ГИС-технологий.

"Московский университет благодарен Юрию Гавриловичу за вклад в развитие университета, в развитие науки. Благодарен за учеников, которые посвятили себя науке с его подачи и продолжают его дело в МГУ и ведущих мировых институтах", — отметил Садовничий.

В течение 35 лет Симонов руководил крупными коллективами Забайкальской и Комплексной Восточной экспедиций. За годы полевых исследований им были открыты десятки россыпных месторождений золота и олова, проведены изыскания для строительства каскада ГЭС на Ангаре, создан прогноз последствий хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке.