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Умер выдающийся географ Юрий Симонов 

ТАСС + ещё 2 34 минуты назад
Фото: © geogr.msu.ru
Профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов умер в среду на 97-м году жизни. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Московского государственного университета.
"Ушел из жизни наш друг, великий человек и ученый, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Гаврилович Симонов. С Московским университетом его жизнь была связана с 1940 года, когда он поступил на географический факультет. После окончания войны Юрий Гаврилович, успевший проявить себя и на фронте, вернулся в стены университета и работал в нем до последнего дня жизни, полностью отдавая себя науке и преподаванию", — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Симонов создал научную школу геоморфологов, для которой типично соединение традиционных географических исследований с современными исследовательскими подходами — стационарными и аналитическими исследованиями, использованием дистанционных материалов, проведением морфометрических работ, использованием ГИС-технологий.
"Московский университет благодарен Юрию Гавриловичу за вклад в развитие университета, в развитие науки. Благодарен за учеников, которые посвятили себя науке с его подачи и продолжают его дело в МГУ и ведущих мировых институтах", — отметил Садовничий.
В течение 35 лет Симонов руководил крупными коллективами Забайкальской и Комплексной Восточной экспедиций. За годы полевых исследований им были открыты десятки россыпных месторождений золота и олова, проведены изыскания для строительства каскада ГЭС на Ангаре, создан прогноз последствий хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке.
За фронтовую доблесть Симонов награжден орденами Отечественной войны II степени и "Красной Звезды", медалями "За отвагу", "За победу над Германией". За большую общественную работу он удостоен ордена "Знак Почета". Лауреат Ломоносовской премии и премии правительства РФ в области науки и техники. Одну из последних наград — Золотую Константиновскую медаль Русского географического общества — в 2015 году вручил лично президент России Владимир Путин.
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Комментарии1
Общество , Виктор Садовничий , Юрий Симонов , Владимир Путин , МГУ , Русское географическое общество , Правительство РФ
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