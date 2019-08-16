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К организаторам акции 27 июля поступили иски на 13 млн 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
К организаторам несогласованного митинга 27 июля в Москве поступили иски на сумму около 13 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
Иски о возмещении убытков поступили от ГУП «Мосгортранс», ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР». В качестве ответчиков указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Заявители хотят взыскать с них компенсации солидарно.
«Мосгортранс» требует взыскать 1 218 591 рубль и 58 копеек. Указывается, что из-за перекрытия дорог участниками акции произошла задержка движения транспорта и простой транспортных средств.
«Автомобильные дороги» требует возмещения убытков в связи с обеспечением общественного порядка. Иск подан на сумму 11,468 млн рублей.
ООО «Анкор» арендует на Тверской улице помещение под точку общепита. Компания оценила убытки от вынужденного закрытия кафе в 551 847 рублей 40 копеек.
27 июля в Москве прошла масштабная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В ходе митинга были задержаны более 1300 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Комментарии50
Общество , Владимир Милов , Алексей Навальный , Олег Степанов , Иван Жданов , Илья Яшин , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Георгий Албуров , Ульяна Солопова , Юлия Галямина , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгордума , Мосгорсуд , СКР , Интерфакс , Москва
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