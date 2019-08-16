К организаторам акции 27 июля поступили иски на 13 млн

Ульяну Солопову. К организаторам несогласованного митинга 27 июля в Москве поступили иски на сумму около 13 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда

«Мосгортранс» требует взыскать 1 218 591 рубль и 58 копеек. Указывается, что из-за перекрытия дорог участниками акции произошла задержка движения транспорта и простой транспортных средств.

«Автомобильные дороги» требует возмещения убытков в связи с обеспечением общественного порядка. Иск подан на сумму 11,468 млн рублей.

ООО «Анкор» арендует на Тверской улице помещение под точку общепита. Компания оценила убытки от вынужденного закрытия кафе в 551 847 рублей 40 копеек.