В Подмосковье продолжается борьба с борщевиком

Сорняк удалось ликвидировать на площади свыше 15 тысяч гектаров

Для окончательной победы над зловредным борщевиком в Подмосковье разработан специальный план. В соответствии с ним проводится три цикла обработки территорий, которые облюбовал сорняк. На данный момент выполнена половина работ второго этапа — 55% от всей муниципальной площади. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минсельхоза Московской области.

Комплексная обработка земель от борщевика Сосновского в регионе стартовала в начале мая. Всего необходимо очистить от сорняка чуть более 30 тысяч гектаров земли. В борьбе с ядовитым растением появились и лидеры. Например, Щёлковский городской округ, Шаховская и Балашиха обработали от борщевика почти 100% муниципальной земли.

Однако наиболее плачевной по-прежнему остаётся обстановка с зарастанием земель сорняком в Рузском и Можайском городских округах.