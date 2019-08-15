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В Подмосковье продолжается борьба с борщевиком 

Вести Подмосковья + ещё 5 12 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Сорняк удалось ликвидировать на площади свыше 15 тысяч гектаров
Для окончательной победы над зловредным борщевиком в Подмосковье разработан специальный план. В соответствии с ним проводится три цикла обработки территорий, которые облюбовал сорняк. На данный момент выполнена половина работ второго этапа — 55% от всей муниципальной площади. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минсельхоза Московской области.
Комплексная обработка земель от борщевика Сосновского в регионе стартовала в начале мая. Всего необходимо очистить от сорняка чуть более 30 тысяч гектаров земли. В борьбе с ядовитым растением появились и лидеры. Например, Щёлковский городской округ, Шаховская и Балашиха обработали от борщевика почти 100% муниципальной земли.
Однако наиболее плачевной по-прежнему остаётся обстановка с зарастанием земель сорняком в Рузском и Можайском городских округах.
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Общество , Минсельхоз , Московская область
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