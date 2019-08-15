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Симоньян рассказала о родившей в 17 лет третьего ребенка сестре 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: ТАСС
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя данные Росстата о самых молодых матерях России, рассказала о том, во сколько лет стали родителями ее сестры.
«У одной из моих сестер в 17 лет было трое детей. Другая сестра стала бабушкой в 32. На Северном Кавказе это действительно считается нормальным», — написала Симоньян в Telegram, отреагировав на данные Росстата, согласно которым в 2018 году пять 17-летних россиянок родили пятых по счету детей.
Он отметила, что ее сестры выходили замуж в 14-15 лет.
«Никто, разумеется, не выдавал насильно. Все они либо сбежали, либо были добровольно «украдены» своими джигитами-женихами», — уточнила главред RT.
При это Симоньян отметила, что «непоколебимая, как кавказские скалы, традиция совершенно добровольно выходить замуж еще до окончания школы входит в пикантное противоречие с Уголовным кодексом, запрещающим секс до 16 лет».
«Рано или поздно это придется как-то решать», — считает главред RT.
Согласно данным Росстата, в 2018 году в России родились пять детей, ставшие пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Также в 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, 13-летние родители родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые и еще четыре в этом возрасте уже второго.
15-летние в прошлом году родили 919 детей, из них 22 стали вторыми. Девушки в возрасте 16 лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, девять — третьими и еще два ребенка — четвертыми.
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Общество , Маргарита Симоньян , Росстат , Russia Today
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