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Байкер Хирург рассказал об отношении украинских «коллег» к Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 45 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
«Несмотря на внешнее воздействие и пропаганду, украинские байкеры приезжают в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими», — передает РИА «Новости» слова Залдостанова.
Он добавил, что для байкеров с Украины Крым — это часть русской земли и российского государства.
Хирург добавил, что Севастополь останется постоянным местом проведения байк-шоу «Ночных волков».
«Байк-шоу стало частью и визитной карточкой Севастополя. Его проведение в Севастополе очень символично. Здесь вложено много труда. Построена уникальная сценическая площадка, аналогов которой в России нет. Поэтому каких-либо планов менять регион проведения байк-шоу нет», — сказал Залдостанов.
Он добавил также, что, на площадке у горы Гасфорта, где традиционно проходит байк-шоу, сейчас регулярно проводятся дополнительные работы по благоустройству территории.
10 июня президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле в сопровождении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Крыма Сергея Аксенова.
Всего байк-шоу за два дня посетили более 70 тыс. человек.
Напомним, в среду предводитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что президент России Владимир Путин мастерски ездит как на мотоцикле, так и на «Камазе».
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Общество , В мире , Конфликты , Украина , Сергей Аксенов , Александр Залдостанов , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Ночные волки , Камаз , РИА Новости , Республика Крым
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