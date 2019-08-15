Байкер Хирург рассказал об отношении украинских «коллег» к Крыму

«Несмотря на внешнее воздействие и пропаганду, украинские байкеры приезжают в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими», — передает РИА «Новости» слова Залдостанова.

Он добавил, что для байкеров с Украины Крым — это часть русской земли и российского государства

Хирург добавил, что Севастополь останется постоянным местом проведения байк-шоу «Ночных волков».

«Байк-шоу стало частью и визитной карточкой Севастополя. Его проведение в Севастополе очень символично. Здесь вложено много труда. Построена уникальная сценическая площадка, аналогов которой в России нет. Поэтому каких-либо планов менять регион проведения байк-шоу нет», — сказал Залдостанов.

Он добавил также, что, на площадке у горы Гасфорта, где традиционно проходит байк-шоу, сейчас регулярно проводятся дополнительные работы по благоустройству территории.

Всего байк-шоу за два дня посетили более 70 тыс. человек.