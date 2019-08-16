#Крымщас. Как проходит отпускной сезон на полуострове (Вести, Украина)

Многие украинские туристы признаются, что едут отдыхать в Крым , чтобы просто посмотреть своими глазами, что там сейчас и как, а также пообщаться с местными. Трафик туристов с двух враждующих сторон пытаются подсчитать чиновники и тут, и там, но свести дебет с кредитом мешает политика. В России завышают количество туристов, на Украине , наоборот, уменьшают.

Людмила Панченко из Чернигова ездит с детьми в Крым чуть ли не каждый год. На то у нее есть свои причины.

«Мы привыкли отдыхать в Крыму, потому что там есть противотуберкулезный санаторий «Бобровка". В Украине аналогов нет… Там лечат туберкулез костей у деток», — рассказывает Людмила.

Многие туристы из материковой Украины, не стесняясь, признаются: едут, чтобы просто посмотреть своими глазами, что там сейчас и как, а также пообщаться с местными.

С другой стороны, от Керченского моста, в Крым подруливает на своем авто воронежец Андрей. Мост, по его словам, он пролетел за 15-20 минут, а вот дальше попал в большую пробку. Андрей традиционно отдыхает с семьей в Феодосии , а трасса туда от Керчи до сих пор не построена.

«Обычно мы в конце августа — начале сентября ездим. В это время все более или менее свободно бывает», — говорит он.

Трафик туристов с двух враждующих сторон пытаются подсчитать чиновники и тут, и там, но свести дебет с кредитом мешает политика.

«В России завышают количество туристов, в Украине, наоборот, уменьшают. В Крыму же говорят так: чтобы узнать точное количество туристов, нужно сложить данные с обеих сторон и разделить на два. В Украине посчитали, что этим летом в Крыму было чуть более 1 млн туристов, в России говорят о 4 млн Ну где-то 2,5 млн точно было», — говорит Александр Антоненко, общественный активист из Алушты.

Сами крымчане сетуют: турпоток есть, но не такой, как хотелось бы. И если сначала поехали те россияне, кто побогаче, то со временем они набили оскомину, и теперь контингент сменяется более «бюджетным». «Вести» разбирались, как проходит летний сезон на полуострове и что там изменилось за годы аннексии.

Запретное сало

По данным Александра Лиева, экс-министра курортов и туризма АР Крым, который сейчас живет на материке, за первые шесть месяцев этого года Крым посетили 1,2 млн россиян, 450 тыс. из которых приехали по социальным путевкам, а Вадим Волченко , министр курортов и туризма РФ, рапортует о том, что по состоянию на 1 августа полуостров принял около 4 млн туристов. По мнению Волченко, прошлый год оказался также успешен: в Крыму побывали 6,8 млн граждан, из которых 1 млн — украинцы.

Украинское правительство по своим гражданам цифр не дает. Однако по данным Госпогранслужбы административное разграничение с Крымом за май пересекли 190 тыс. украинцев. Перевозчики уверяют: с началом курортного сезона ежемесячный поток увеличивается в полтора-два раза. Если взять цифру пограничников за основу, то с начала 2019 года границу пересекли более 1 млн соотечественников.

Добраться из материковой Украины на полуостров по-прежнему не составляет труда — нужно просто сесть в автобус, например, на Киевском центральном железнодорожном вокзале. Кроме того, в интернете масса объявлений о поездках в Крым из любого райцентра. Цена билета стартует от 600 грн. Водители, которые возят туда украинцев, подтверждают: с курортным сезоном пришлось ставить дополнительные рейсы — число соотечественников, стремящихся в Крым, только растет.

«Каждое лето с детства провожу у родственников в Крыму. Два года не ездила туда в связи с событиями. С прошлого года опять езжу с детьми. Почему не отдохнуть у родственников, если есть возможность?» — задает риторический вопрос Жанна из Киева.

У каждого из украинских туристов, кто долго думает, а потом все же решается поехать на аннексированную территорию, мотивы свои: кому-то нужно поправить здоровье, кто-то едет к родственникам. Но в основном все путешествуют туда ради моря и гор, уникального крымского климата, по которому, несмотря на политику, все же скучают.

«Природа — главное богатство Крыма. Недавно встретил девчонок из Тернополя и Закарпатья, — рассказывает житель Севастополя с украинским паспортом Виктор Егоров, который организует турпоходы, — а в сентябре жду из Ровно и Львова. Месяц они здесь тусили. Жили на Фиоленте и выезжали в походы в горы».

Правда, при пересечении границы, точнее «адміністративної межі» между материком и АРК, украинских туристов может ожидать более тщательный таможенный досмотр и проверка документов.

«Россия запретила ввоз сала, — рассказывает Егоров, — а также мяса и других продуктов, если они не имеют магазинной или заводской упаковки. А на украинском КПП обычно скапливаются очереди, поскольку пограничники часто заваливают вопросами: «Где были, чем занимались, сколько денег везете, пересекали ли Крымский мост, летали ли на самолете, что делали в Краснодаре (Ростове, Москве)?" Обыски на предмет денег, российских паспортов. Но все зависит от смены».

Ценовой вопрос

Хотя российским туристам не нужно пересекать границу, но и они ощущают по приезде в Крым дискомфорт, уверен Лиев.

«Россиян шокирует дороговизна, отсутствие сервиса, наличие военных и байки о «бандеровцах", которые тиражируют СМИ», — говорит он.

По данным Лиева, с 2013 года Россия втрое увеличила военный контингент в Крыму, и жители это ощущают.

«Они постоянно видят военных, патрули, передвижение военной техники», — рассказывает он.

Егоров считает эти аргументы натянутыми.

«Военных, самолеты и корабли можно увидеть только в Севастополе, но ведь это всегда была база флота. А о «бандеровцах" здесь не слышал года два точно», — отмечает он.

Цены в Крыму — тоже тема неоднозначная.

«Москвичи говорят, что у них даже дешевле», — рассказывает Егоров, но тут же делает ремарку: просто нужно знать места, где покупать.

Самая дорогая — Ялта. Потом — Севастополь. Народ попроще сразу после моста останавливается на побережье Керчь — Феодосия — Коктебель — Судак. Евпатория и Саки просто не раскручены, хотя там грязевые санатории.

Московский блогер Александр Горный отмечает, что приток менее состоятельных туристов в Крым дал толчок развитию соответствующей инфраструктуры.

«Дешевые столовые в тренде, но кухня в номере для многих туристов даже предпочтительнее. Поэтому они везут с собой мешки продуктов и водки», — пишет он.

У Егорова свои наблюдения:

«Мой кум возит туристов. В прошлом году один раз был с группой 40 человек. В нынешнем уже три раза привозил. Продуктов никто не брал, покупали здесь».

Андрей из Воронежа также о привезенной в багажнике водке не слышал.

«Вино покупаем в Массандре на заводе. Дешево, 150-200 руб. за пузырь. Открыли на винзаводе под Судаком экскурсионный маршрут по заводу с дегустацией вина и сыров в новой сыроварне. Интересно и вкусно. Если сравнить с Сочи, то цены в ресторанчиках одинаковые. В диетической столовке обед стоит около 300-500 руб. (120-200 грн. — Ред.)».

А вот бензин дороже, чем в России, жалуется автомобилист. Да и главное, чего ждут туристы, прибывающие на полуостров через мост, — это скоростная автомагистраль «Таврида» в четыре полосы, которую обещают достроить в следующем году. Без нее передвигаться по Восточному Крыму сложно.

Подзаборный курорт

По мнению экс-министра Лиева, курорты Крыма не могут предложить туристам ничего нового. Мол, если при украинской власти здесь сносили отдельные заборы, открывали пляжи и отвоевывали территории у толстосумов, то с приходом России финансовые потоки и дележка территорий показала обратную тенденцию. По данным экс-министра, за последнее время для доступа обычных туристов закрыты восемь пляжей, которые при украинской власти были открыты, в том числе Ливадийский.

Отдыхающие и местные действительно замечают, что по всему Крыму растет число высоких заборов.

«Они теперь везде: на трассах, у моря, на прибрежной полосе. Они там, где раньше их не было. Даже детские площадки огорожены», — констатирует Юлия Вербицкая, журналист издания «Зеркало Крыма».

По ее словам, застройщики захватывают все больше территорий, посягая даже на заповедники. В подтверждение этого Вербицкая выкладывает в социальных сетях фото высоток, выросших на спорной территории Никитского ботанического сада. Местные активисты пытаются бороться с незаконной вырубкой деревьев и застройкой заповедных мест.

«Собственно, фирма «Консоль" (существующая в Крыму с 1990-х. — Ред.) первая начала гробить Крым, построив себе высотки на берегу моря в Никитском ботаническом саду. Это был прецедент и знак другим застройщикам — так можно. Теперь они строят высотки в поселке Научном, где обсерватория и заповедник», — констатирует Вербицкая.

«Консоль» принадлежит спикеру «парламента» Крыма Владимиру Константинову (экс-председателю украинского Верховного Совета АРК Крым).

«Это сделано лишь для того, чтобы вырубать ее и продолжать застройки».

Строительный беспредел в окрестностях Ялты подтверждает и Егоров. Мол, власти там вообще ведут себя безнаказанно.

«В Севастополе хоть периодически прокуратура шум поднимает. Губернатора вот сняли», — рассказывает он.

Хотя тенденции, чтобы при украинской власти, наоборот, сносили заборы и открывали пляжи, как утверждает Лиев, он не припоминает.

А у воронежца Андрея другие впечатления. Заборов он особо не замечал, хотя колесил не по ЮБК, а как обычно — по пляжам вокруг Феодосии и Судака.

«Кстати, на Золотом пляже раньше платили 10 грн за вход, а сейчас бесплатно», — констатирует он.

Есть перемены к лучшему и на пляжах в окрестностях Севастополя, утверждает Егоров: появились раздевалки, душевые, пандусы в море для инвалидов, буйки, спасатели.

«При Украине такого не было вообще, — утверждает он. — Сделано много скверов в городе: Ахматовой, Победы, Георгиевский монастырь на Фиоленте».

В противоположность этому местные отмечают перемены к худшему в столице Крыма. Вербицкая, не заезжавшая туда год, была шокирована.

«Нормальные магазины закрываются, пачками открываются алкомаркеты, деревья вырубаются, а на газонах ставят машины. Автомобилей так много, что они везде: их негде парковать, они образуют бесконечные пробки. Хорошие кафе и рестораны закрываются, например, «Чехов", Istanbul, Vеsla, а открывается дешевый и невкусный фастфуд. Набережная Салгира (река, протекающая через Симферополь. — Ред.) выглядит грязно и убого, как в индийском миллионнике, разве что рикши по ней не ездят… Про мусор вообще промолчу», — пишет Вербицкая.

Житель Севастополя Егоров считает, что журналистка сгущает краски.

«Точно знаю, что Салгир очистили и делают реконструкцию набережной и скверов», — рассказывает он.

Вот с чем действительно в Крыму скверно, и с этим согласны все опрошенные «Вестями» крымчане, так это вывоз мусора. Активист Александр Талипов уже не первый год воюет с крымскими чиновниками и, как он говорит, местной мафией. Крайне запущенная проблема мусора не добавляет привлекательности туристическому региону, заключает он.

Ялта вместо Коблево

Станислав из Черкасс в июле побывал в Крыму второй раз в жизни. Поездку с супругой не планировали, но Херсонщина в качестве курорта не понравилась.

«Скучно, однообразно. Вместе с женой побывали только на горячих гейзерах. Стало обидно, ведь год копили на отпуск. Хочется впечатлений, чего-то нового. Решили махнуть в Крым — благо, что рядом, — рассказывает Станислав. — Очень понравилось, объездили почти все ЮБК. Сейчас наиболее тяготит пересечение границы — на ней стояли три часа. В остальном — все нормально. Продукты, конечно, на порядок дороже, чем на материке, но мы не прихотливы: готовили себе сами. А через несколько дней отправились в горы. Оказалось, вдали от моря много татарских заведений — очень вкусно, колоритно и недорого».

За относительно небольшую по сегодняшним крымским меркам плату — 1 тыс. грн в день — Станиславу удалось снять жилье с кухней в окрестностях Ялты.

«В принципе, точно такие же цены летом в Коблево или в Затоке», — делится впечатлениями Станислав.

Из негатива он вспоминает все те же заборы, стройки, отсутствие туалетов на пляжах. Зато общение с местными дурных эмоций не оставило.

«Атмосфера довольно приятная. Никто не лезет в политику, не рвется никому ничего доказывать. Можно спокойно сказать, что ты украинец. Видел даже людей с украинскими флагами в Ялте на набережной», — говорит Станислав.

Рваный сезон

Блогер Горный уверяет: сезон у крымчан получается рваным — то густо, то пусто.

«Отели просели на выручке в среднем на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Местные надеются на открытие железнодорожного моста, но переживают, что в Крым поедет еще более бюджетный турист», — пишет москвич.

По его наблюдениям, крымский бизнес ругает местную «власть»: мол, если бы они знали истинные цифры, то не вкладывались бы в расширение.

«У меня на фирме и по отелям спад от прошлого года 30-40%, турист в массе едет очень бюджетный, это факт», — пишет в комментариях Иван Коваленко, директор филиала российского туроператора «Дельфин».

Егоров рассказывает противоположное, узнав подробности от друга из Евпатории, который ведет там бизнес.

«По кафешкам, ресторанам, говорит, все нормально. Никто не обанкротился», — передает украинец.

Что почем в Крыму в гривнах

Бюджетный отель: в Ялте — 1000-2400 грн/сутки;в Алупке — 1600-2400 грн/сутки;в Феодосии — 570-650 грн/сутки.

Квартира: на ЮБК — 2000-5000 грн/сутки;в остальных регионах — от 1000 грн/сутки.

Комплексный обед в дешевой столовой — 80-120 грн с человекаКомплексный обед в ресторане на двоих — 800-1250 грн Вход в Никитский ботанический сад — 125 грн с одного взрослого человекаОсмотр Воронцовского дворца — 145 грнЭкскурсия на двоих с дегустацией в Массандру — около 827 грнБилет в аквапарк: для взрослого — от 600 грн, для ребенка — от 400 грнПоход в дельфинарий — 160— 300 грн с человека