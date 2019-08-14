Опозорила на всю страну. Пермячка опубликовала фото из холодной больницы

Жительница Пермского края опубликовала фотографии больницы Горнозаводска в соцсети «ВКонтакте», после чего заведующая инфекционным отделением заявила, что она опозорила учреждение на всю страну.

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Как сообщает Life.ru, Юлия Борисова попала в инфекционное отделение горнозаводской больницы с дочерью. Она была шокирована грязными матрасами и подушками, разваливающими тумбочками, потекшими кранами в отделении и решила опубликовать снимки из больницы в паблике «Подслушано. Горнозаводск».

Заведующая отделением потребовала удалить снимки и заявила, что пациентка опозорила больницу на всю страну.

«Попросила больше не жаловаться и просто радоваться, что получаем бесплатное лечение», — рассказала Юлия.

По ее словам, дочь, которой диагностировали ангину, отказывается оставаться в больнице и просится домой. Женщине пришлось просить мужа привезти чистое постельное белье вместо больничного, «застиранного до дыр».

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«Я лично задала вопрос врачу, станет ли спать она на такой кровати, она ответила: "Так я из дома все принесу и лягу". Если сам персонал не решается, то что можно говорить о пациентах», — рассказала пациентка.

По ее словам, больница не ремонтировалась несколько десятилетий — косметический ремонт проводится только на фасадах.

«В этой больнице еще и пищеблок закрыли, теперь частники возят еду в контейнерах, качество ужасное. Нахождение здесь — сплошное мучение», — резюмировала Юлия.