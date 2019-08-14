Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опозорила на всю страну. Пермячка опубликовала фото из холодной больницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Жительница Пермского края опубликовала фотографии больницы Горнозаводска в соцсети «ВКонтакте», после чего заведующая инфекционным отделением заявила, что она опозорила учреждение на всю страну.
соцсети
Как сообщает Life.ru, Юлия Борисова попала в инфекционное отделение горнозаводской больницы с дочерью. Она была шокирована грязными матрасами и подушками, разваливающими тумбочками, потекшими кранами в отделении и решила опубликовать снимки из больницы в паблике «Подслушано. Горнозаводск».
Заведующая отделением потребовала удалить снимки и заявила, что пациентка опозорила больницу на всю страну.
«Попросила больше не жаловаться и просто радоваться, что получаем бесплатное лечение», — рассказала Юлия.
По ее словам, дочь, которой диагностировали ангину, отказывается оставаться в больнице и просится домой. Женщине пришлось просить мужа привезти чистое постельное белье вместо больничного, «застиранного до дыр».
соцсети
«Я лично задала вопрос врачу, станет ли спать она на такой кровати, она ответила: "Так я из дома все принесу и лягу". Если сам персонал не решается, то что можно говорить о пациентах», — рассказала пациентка.
По ее словам, больница не ремонтировалась несколько десятилетий — косметический ремонт проводится только на фасадах.
«В этой больнице еще и пищеблок закрыли, теперь частники возят еду в контейнерах, качество ужасное. Нахождение здесь — сплошное мучение», — резюмировала Юлия.
В пресс-службе регионального Минздрава пообещали разобраться в ситуации.
Комментарии3
Общество , Юлия Борисова , Минздрав РФ , Горнозаводск , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов60
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ83
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ489
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»53
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение