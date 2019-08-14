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Актер Эрик Робертс захотел гражданство России 

Рамблер + ещё 13 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Американский актер Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России. Об этом, как сообщает ТАСС, он сообщил на международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи.
Актер заявил, что очень любит Россию, и она напоминает ему Америку.
«Я очень люблю, очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство», — сказал Робертс.
Актер также рассказал, что уже был в Сочи 15 лет назад, и подумал тогда, что нужно сюда обязательно вернуться.
«И в этом году я приехал опять. Я очень люблю боевые искусства, поэтому приехал в Россию, чтобы увидеть этот прекрасный вечер поединков», — добавил он.
Турнир «Плотформа S-70» организован московским Центром спорта и образования «Самбо-70», LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, администрации Краснодарского края и мэрии Сочи.
Общество , США , Эрик Робертс , Минспорта , Сочи
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