Актер Эрик Робертс захотел гражданство России

Американский актер Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России . Об этом, как сообщает ТАСС, он сообщил на международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи

Актер заявил, что очень любит Россию, и она напоминает ему Америку.

«Я очень люблю, очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство», — сказал Робертс.

Актер также рассказал, что уже был в Сочи 15 лет назад, и подумал тогда, что нужно сюда обязательно вернуться.

«И в этом году я приехал опять. Я очень люблю боевые искусства, поэтому приехал в Россию, чтобы увидеть этот прекрасный вечер поединков», — добавил он.