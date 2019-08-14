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Познер объяснил, почему Россия возвращается к порядкам СССР 

Ura.Ru 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Российское общество возвращается к советским порядкам по причине того, что страной руководят люди с советским прошлым, считает телеведущий Владимир Познер. По его словам, эта проблема является наиболее серьезной для России.
Познер ответил на вопрос о сходстве политики США с действиями фашистов
«Россией правят советские люди. Люди, родившиеся и выросшие в СССР, получившие в СССР образование. <…> Они, эти люди <…> попали в новую [систему], но пытаются управлять ею так, как их когда-то учили. <…> Это, как мне кажется, самая серьезная проблема страны, потому что она проявляется абсолютно во всем», — написал Познер на своем сайте.
Он отметил, что главным является не качества управленцев и их мотивы, а то, что «советское наследие» до сих пор живо.
«Оно, конечно, исчезнет, но не завтра», — заключил журналист.
Как писало «URA.RU», ранее Владимир Познер положительно высказался о периоде правления в СССР Иосифа Сталина. По его мнению, Сталину удалось из «страны совершенно отсталой» построить «мощную страну».
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