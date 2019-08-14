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Американскую туристку оштрафовали в Киселевске по заявлению мэра города 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: youtube.com/Новости Киселевска
Американка Алина Симоне, снимавшая кузбасский город Киселевск, оштрафована за нарушение правил въезда в Россию.
Американка не видит причин для депортации из РФ
Девушка присутствовала на встрече мэра Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями, которые жаловались на червей в питьевой воде. Чиновник выпил воду, заявив, что в ней не червь, а личинка комара.
Главе города Алину представили как корреспондента New York Times. Однако сама она говорит, что снимала видео для своего личного блога. В итоге Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения Симоне в городе​​​. По мнению мэра, цель поездки Симоне не соответствует ее туристической визе: он считает, что это деловая поездка.
В итоге на Симоне составили протокол о нарушении правил въезда в РФ и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Сама блогер со штрафом не согласна, однако оспаривать его не будет, так как скоро уже улетает в США.
"Я приехала сюда из любопытства, как независимый художник. Если не оплачу штраф, то, возможно в будущем не смогу вернуться в РФ", — сказала Симоне "Интерфаксу".
Она добавила, что ранее действительно работала на New York Times, но перестала писать для издания около двух лет назад.
В июне жители Киселевска обратились к премьер-министру Канады Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу и попросили предоставить им статус беженцев из-за плохой экологии в их городе. Они жаловались на подземные пожары, дым от которых загрязняет воздух в городе. Канаду киселевчане выбрали потому, что по климату она похожа на Сибирь.
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Комментарии6
Общество , Антониу Гутерреш , ООН , Интерфакс , New York Times , Киселевск
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