Опубликовано видео из дворца министра-казнокрада

Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра

Появилось видео из арестованного дворца бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова , обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей. Кадры в среду, 14 августа, публикует телеграм-канал «Пресс-хата».

На видео попала роскошная гостиная в четырехэтажном «Версальском замке» чиновника на Рублевке (якобы так поместье называла бывшая жена министра) и украшенная мозаикой ванная комната в семикомнатной квартире в центре Москвы.

«За кадром осталась коллекция дорогих картин и антикварная мебель. Имущество арестовано и, вероятно, уйдет с молотка после приговора», — отмечается в подписи к видео.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Его задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа и 3 января 2019 года экстрадировали в Россию.