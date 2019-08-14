Опубликовано видео из дворца министра-казнокрада

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Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра 

Lenta.ru 46 минут назад
Появилось видео из арестованного дворца бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей. Кадры в среду, 14 августа, публикует телеграм-канал «Пресс-хата».
На видео попала роскошная гостиная в четырехэтажном «Версальском замке» чиновника на Рублевке (якобы так поместье называла бывшая жена министра) и украшенная мозаикой ванная комната в семикомнатной квартире в центре Москвы.
«За кадром осталась коллекция дорогих картин и антикварная мебель. Имущество арестовано и, вероятно, уйдет с молотка после приговора», — отмечается в подписи к видео.
Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Его задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа и 3 января 2019 года экстрадировали в Россию.
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