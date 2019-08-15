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Власти Москвы согласовали одну акцию 17 августа на проспекте Академика Сахарова 

ТАСС + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы согласовали проведение одной акции на 17 августа в ответ на три поступившие заявки. Митинг, инициированный Московским городским отделением КПРФ, пройдет на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9. Об этом говорится в материалах департамента региональной безопасности и противодействии коррупции Москвы, предоставленных пресс-службой ведомства.
"В правительство Москвы 2 августа 2019 года поступило уведомление от Московского городского отделения КПРФ о проведении 17 августа 2019 года с 12:00 до 15:00 мск на площади Революции [площадка между гостиницей "Метрополь" и сквером с памятником К. Марксу] митинга с целью: "За честные и чистые выборы" с предполагаемым количеством участников до 5 тыс. человек. По договоренности с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9", — отмечается в документах департамента.
Две другие заявки на эту же дату отклонены. Так, из-за несоблюдения срока подачи уведомления и нарушения ряда процедур не сможет состояться шествие от Страстного бульвара, д. 8А до проспекта Сахарова, д. 18, стр. 1 с целью "Шествие в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва и об освобождении политических заключенных" с предполагаемым количеством участников до 30 тыс. человек.
Помимо этого, не согласованы префектурой Центрального административного округа Москвы пикеты на Бульварном кольце в связи с нарушениями в оформлении уведомлений.

О митингах

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.
Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек.
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.
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Комментарии38
Общество , Безопасность , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , КПРФ , СКР , Правительство Москвы , Москва
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