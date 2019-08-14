Врачи опровергли негативное влияние сокращенной рабочей недели на здоровье

Переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется негативно на здоровье россиян. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала инициативу председателя правительства Дмитрия Медведева о рассмотрении идеи о введении в России четырехдневной рабочей недели. Затем СМИ стали распространять информацию, что перспектива работать четыре дня в неделю вместо пяти вызовет у населения ряд проблем, таких, как ожирение и психические расстройства.

"Четырехдневная неделя на здоровье людей скажется хорошо, поскольку люди будут больше отдыхать, что касается проблемы ожирения, зависит от того, как люди будут отдыхать", — считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Она добавила, что если человек ведет активный образ жизни, то у него появятся дополнительные три дня, чтобы "заняться спортом и подвигаться".

"Если человек пассивный, ему захочется просто отлежаться, поэтому конкретно сказать нельзя", — отметила собеседница ТАСС.

Ленивым не помеха

Психолог-консультант Екатерина Белоусова , работающая в Москве, высказала мнение, что четырехдневная неделя никак не скажется на эффективности работы и трудолюбии граждан.

"Я думаю, что это (сокращение рабочей недели — прим. ТАСС) никак не повлияет на этот фактор, потому что лень — это сложная защитная реакция у людей на перегрузку или на что-то, что они не хотят делать и подсознательно сопротивляются. Я не думаю, что введение четырехдневной недели как-то на это может повлиять, может быть даже наоборот", — отметила она

По ее мнению, вопрос об отсутствии или наличии мотивации работать зависит от "характера человека и его темперамента".

"Мотивация никак не зависит от того, сколько дней люди работают, либо человеку нравится его работа, и он работает независимо от того, сколько там дней, либо она [мотивация] — внешняя, финансовая", — добавила Белоусова.

Врач-невролог НИИ питания РАМН Олег Ленев выразил мнение, что в России "и так самые большие праздники", поэтому сокращение рабочей недели видится ему "не очень правильным", поскольку "у людей уже выработан определенный рефлекс ходить на работу".