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Увеличилось число россиян, умерших от рака 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Росстат уточнил, что за первые шесть месяцев 2019 года количество россиян, умерших от онкологии, выросло на полтора процента и составило около 150 тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Газета.ru» уточнила, что с января по июль текущего года от раковых опухолей скончались 149 384 человека. Всего же за указанный период из жизни ушли 918 503 россиянина.
Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются главной причиной смерти в стране. За прошедшие полгода от них умерли чуть больше 441 тысячи людей.
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Общество , Росстат , Газета.Ru
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