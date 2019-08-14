Увеличилось число россиян, умерших от рака

Росстат уточнил, что за первые шесть месяцев 2019 года количество россиян, умерших от онкологии, выросло на полтора процента и составило около 150 тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Газета.ru» уточнила, что с января по июль текущего года от раковых опухолей скончались 149 384 человека. Всего же за указанный период из жизни ушли 918 503 россиянина.

Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются главной причиной смерти в стране. За прошедшие полгода от них умерли чуть больше 441 тысячи людей.