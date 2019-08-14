Сочи могут присвоить звание «Город воинской славы»

Администрация Сочи вынесла на общественное обсуждение вопрос о присвоении городу звания "Город воинской славы", голосование открыто на официальном сайте муниципалитета. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии.

"Быть ли Сочи городом воинской славы — предлагают решить сочинцам и всем гражданам России. Вопрос вынесен на общественное обсуждение администрацией Сочи. Голосование открыто на официальном сайте администрации города с 15 августа по 14 октября этого года", — уточнили в пресс-службе.

В городской администрации подчеркнули, что вклад Сочи в Победу в Великой Отечественной войне неоценим. "Здесь, на перевалах Главного Кавказского хребта, в 1942 году проходило одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, когда бойцы 20-й горнострелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псеашхо и Аишхо. Из Сочи было мобилизовано и ушло добровольцами на фронт более 18,7 тыс. человек, 17 сочинцев удостоены звания Герой Советского Союза, девять из них — посмертно. Самая главная роль города Сочи — это роль города-госпиталя, крупнейшая госпитальная база на Юге России, которая вернула в строй около 400 тыс. раненых солдат", — отметили в мэрии.

Свои предложения по этому вопросу могут выразить все желающие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Все мнения будут учтены в итоговом документе по результатам общественного обсуждения.