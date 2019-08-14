Что говорят россияне о Крыме после его присоединения к России 

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, были ли они в Крыму после его присоединения к России.
45% респондентов ответили следующим образом: «Не был. И не хочу. Я лучше за границу съезжу, чем такие деньги на российский отдых потрачу».
21% проголосовавших планируют поехать в Крым, но пока что там не были. По их мнению, побывать в «своем» месте обязательно стоит.
19% опрошенных были в Крыму после его присоединения к России, но отдых там не понравился. Ответ прозвучал так: «Есть над чем поработать. Пока Крым — слабая туристическая зона».
А 15% россиян в Крыму были, и отдыхом остались довольны.
Всего в опросе приняли участие 5 447 человек.
Во время визита президента РФ Владимира Путина в Крым глава региона Сергей Аксенов отчитался о достижениях. Как пишет «Коммерсант», в числе достижений был назван Крымский мост и «профицит электроэнергии» в 700 мегаватт.
Также глава Крыма сообщил Путину о росте собственных налоговых поступлений, ремонте большинства школ, детсадов и больниц. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту, что региону негде поселить специалистов, которые будут работать в новых больницах и школах. Он попросил выделить 12,2 миллиарда рублей на строительство 270 тысяч «квадратов» служебного жилья. Путин идею поддержал.