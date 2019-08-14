69-летняя итальянка едет на велосипеде от Москвы до Владивостока

Уроженка Рима , 69-летняя Франческа Филиппи решилась на необычное и местами рискованное путешествие на велосипеде. В мае она выехала из Москвы , финальный пункт в маршруте — Владивосток , до которого отважная велосипедистка намерена добраться в августе.

Несмотря на довольно почтенный возраст, ежедневно накручивает на своем "железном коне" по 130 километров. "РГ-Неделя" с трудом нашла и встретилась с синьорой Филиппи, чтобы расспросить ее о впечатлениях о России

О путешествии

Венгрии, Франческа Филиппи — путешественница со стажем. В недавнем прошлом она объездила на велосипеде всю Италию , доехала до Великой китайской стены, до Ирландии Литвы , Индии, Австрии Хорватии и до Северного мыса в Норвегии . Вояж по России под названием "Путешествие на велосипеде Москва-Владивосток: знать, чтобы понять" был организован по инициативе Франчески совместно с ассоциацией культурного российско-итальянского общества "SIBITA" (Сибирь-Италия).

"Россия для нас по сей день является некой "террой инкогнита", и я задалась амбициозной целью ее постичь за столь короткое время. Еще одной моей важной миссией было заключение соглашения о побратимстве между красноярским заповедником "Столбы" и итальянским Национальным парком "Гран-Сассо э Монти делла Лага", посланницей которого я являюсь. Задача побратимства — создание возможностей для культурного обмена и проведения совместной научно-исследовательской деятельности", — пояснила Франческа, с гордостью информируя о подписанном в Красноярске соглашении.

О велосипеде

В 69 лет далеко не каждый сможет решиться на столь долгосрочную авантюру, но Франческа, похоже, не из робкого десятка. Для нее возраст — это всего лишь цифры, не более: "С чего вы решили, что в моем возрасте таaкое путешествие должно быть рискованным? Лично я не задавалась этим вопросом. Разве есть такая проблема?"

Из всех возможных и куда более комфортных видов транспорта синьора Филиппи выбрала для своего трехмесячного путешествия именно велосипед, с которым она не расстается ни на одну секунду.

"Я остановила свой выбор на "железном коне", потому что это самый скромный вид транспорта, который позволяет без труда установить контакт с простыми и совершенно незнакомыми людьми", — заметила Филиппи, посетовав на то, что ее "верный друг" далеко не всегда способен выдерживать ее "космические" темпы.

О людях

Отважная итальянка путешествует по бескрайней России в гордом одиночестве, с радостью отмечая, что в случае ЧП она всегда может рассчитывать на помощь местного населения.

"Россияне просто восхитительны! Здесь я повстречала много хороших и отзывчивых людей. Меня поразило их великодушие и желание помочь. Совершенно незнакомые мужчины и женщины бескорыстно мне предоставляют ночлег, кормят меня, проводят экскурсии по городу, сопровождают в аптеку, когда я себя неважно чувствую, и бросаются чинить велосипед каждый раз, когда он выходит из строя. Это что-то невообразимое! Я нигде в мире не встречала подобного отношения", — не скрывает своего удивления итальянка, которая мечтает вернуть при случае то добро, которым ее окружили в России.

И даже языковой барьер, по признанию Франчески, ей ни чуть не мешает, она с успехом обходится минимальным словарным запасом, состоящим из 10 самых необходимых слов: "спасибо", "до свидания", "спокойной ночи", "лево", "право", "прямо", "туалет", "молоко", "хлеб", "чай".

О кухне

Итальянцы, куда бы их не занесла судьба, как правило, жить не могут без своей пасты и аутентичных санкционных пармезанов с моцареллами. Но синьоре Филиппи, похоже, так пришлись по душе местные яства, что от отсутствия итальянских продуктов на российских просторах она вовсе не страдает.

Если бы я поверила во всю чепуху, что говорят о России, то никогда бы не отправилась в путешествие

"Мне очень нравится русская кухня. Мне кажется, я уже все перепробовала! Мясо в России очень нежное, все продукты вкусные и свежие. Я каждый день пью по литру парного молока. Холодный суп — это, пожалуй, единственное блюдо, которое мне не понравилось", — говорит Франческа, позируя с плошкой наваристого борща.

О России

В одном из своих постов в социальной сети Франческа Филиппи призналась: "нигде себя не чувствовала такой свободной, как в России". Что же она имеет в виду?

"Здесь я не чувствую себя зависимой от предубеждений, от моды, я абсолютно свободна от каких бы то ни было страхов. В России я могу выходить из дома в том, в чем пожелаю, есть то, что мне хочется. И никто за это не примет меня за сумасшедшую и не осудит, а наоборот — воспримет такой, какая я есть на самом деле", — заметила синьора Филиппи.

Как признается итальянка, каждый уголок России красив по-своему, но пока в ее личном ТОПе лидируют два города — Казань и Уфа. Они покорили ее своей "древностью, чистотой и великолепно организованными услугами".

Как известно, о России на Западе складывают много легенд, которые лишь преумножают и без того огромное число стереотипов.

"Я отношусь к тем людям, которые верят лишь собственным глазам. О России много говорят всякой чепухи, но если бы во все это поверила, то никогда бы не отправилась в это путешествие. Пока ни одна легенда не подтвердилась. Единственное, чего я по-настоящему боюсь, так это больших медведей. Знаете, как-то все-таки боязно ехать на велосипеде по тайге. И это как раз тот случай, когда не знаешь, стереотип ли это или правда (смеется). Тем не менее, если бы меня попросили описать Россию в трех словах, я бы, наверно, назвала три эпитета: жизненно необходимая, нежная и зеленая", — настаивает Франческа, которая, по ее словам, намерена после возвращения рассказать итальянцам правду о России.

О планах

Синьора Филиппи рассчитывает приехать во Владивосток 18-19 августа, преодолев почти 10 тысяч километров. А на следующий год неугомонная Франческа запланировала покорить новую высоту в виде путешествия по США, от Атлантического до Тихого океана.