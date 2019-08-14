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Фельдшер скорой пнул и бросил на улице пациентку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи ударил ногой пожилую пациентку и уехал.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликована в группе «Ростов Главный» в «ВКонтакте».
По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо, она упала на дорожку возле многоэтажного дома.
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, но спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Женщина осталась лежать на асфальте. Очевидцы вызвали скорую во второй раз, но диспетчер сообщил, что медики уже выезжали на этот адрес. Больная от помощи якобы отказалась, потому машину присылать не будут.
Позже второй автомобиль скорой все же забрал пациентку в больницу.
Как сообщает портал «Дон24» со ссылкой на источники, женщина была пьяна. Как только к ней подошел фельдшер, она якобы начала нецензурно его оскорблять и отказалась от госпитализации.
Сообщается также, что и вторая бригада не смогла довезти ее в больницу.
«По пути в БСМП она стала бить ногами и оскорблять фельдшера и водителя, требовать остановить машину. Поэтому до больницы она так и не доехала, вновь отказавшись от госпитализации», — пояснил источник.
Ранее в Башкирии медики послали «к чертовой матери» больного с инсультом.
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