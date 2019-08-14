Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку», — написала она.

10 августа сообщалось, что Любовь Соболь задержали в ее квартире. Других подробностей не сообщалось.