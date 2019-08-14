Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любовь Соболь прекратила голодовку 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: @sobollubov
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку», — написала она.
10 августа сообщалось, что Любовь Соболь задержали в ее квартире. Других подробностей не сообщалось.
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения, либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Последние новости
Кадыров назвал пятерых врагов Чечни США довели Китай до рекордного обвала Ракетам США подобрали цели в России
Общество , Любовь Соболь , Алексей Миняйло , Мосгордума , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов60
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ83
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ489
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»53
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение