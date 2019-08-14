Пригожин оценил «выпендреж» Бузовой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальный ролик певицы Ольги Бузовой, в котором она назвала себя «блокадницей».

По словам Пригожина, певица подобными поступками пытается привлечь к себе внимание.

«Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии», — заявил продюсер в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, Бузова опубликовала видео, на котором, слизывая пищу с тарелки, заявляет: «Ну вкусно если мне! Я блокадница!».

На высказывание певицы отреагировала жительница блокадного Ленинграда, обвинив Бузову в отсутствии принципов и понятий.

Мать исполнительницы и телезвезды Ольги Бузовой Ирина заявила, что ее дочь никого не оскорбила, пошутив о жителях блокадного Ленинграда.