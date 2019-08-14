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Пригожин оценил «выпендреж» Бузовой 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальный ролик певицы Ольги Бузовой, в котором она назвала себя «блокадницей».
По словам Пригожина, певица подобными поступками пытается привлечь к себе внимание.
«Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии», — заявил продюсер в интервью «Вечерней Москве».
Напомним, Бузова опубликовала видео, на котором, слизывая пищу с тарелки, заявляет: «Ну вкусно если мне! Я блокадница!».
На высказывание певицы отреагировала жительница блокадного Ленинграда, обвинив Бузову в отсутствии принципов и понятий.
Мать исполнительницы и телезвезды Ольги Бузовой Ирина заявила, что ее дочь никого не оскорбила, пошутив о жителях блокадного Ленинграда.
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Общество , Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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