Россияне останутся без денег из-за пенсионных фондов

Михаил Шмаков. Россияне рискуют остаться без пенсий, если будут заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами, сказал «URA.RU» председатель Федерации независимых профсоюзов России

«Если переводить средства в НПФ, то можно остаться без выплат. Оттуда, как правило, деньги воруют. Мы каждый день получаем подтверждения, что они не надежны, поскольку государство не отвечает ни за одну копейку в таких фондах», — сказал Шмаков, комментируя уголовное дело о хищении 11 млрд рублей из ПФР.

Дело о хищении ведется в отношении НПФ «Согласие» — крупнейшего в стране фонда по доходности с 2012 по 2016 годы. Шмаков отметил, что не важно, насколько крупным является негосударственный фонд: «Они все рисковые».