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Соловьев посоветовал Бузовой облизывать тарелки молча 

Daily Storm 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая в шутку назвала себя блокадницей. По словам шоумена, Бузовой не стоило говорить подобных слов — нужно было молча облизывать тарелку. Соловьев выразил сожаление, что певица является для многих образцом для подражания.
«Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать. Проблема этих людей в том, что им кажется, что иногда надо открывать рот для произнесения сентенций [нравоучительных изречений]. Ясно, что она не хотела сказать ничего оскорбительного, но когда нам пытаются рассказать, что Бузова прекрасный и образованный человек, а потом ты видишь, как этот человек облизывает тарелку, то весь выстроенный образ моментально рушится», — заявил Daily Storm Владимир Соловьев.
По мнению Соловьева, есть сакральные понятия, которые лучше не трогать даже в шуточной форме. Многие проблемы современной России происходят от бестактности, считает телеведущий.
«У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая. Хуже всего, что для кого-то она является образцом для подражания. Ну а дальше можно только воскликнуть: «О времена, о нравы!» — добавил телеведущий.
В декабре 2018 года Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» раскритиковал Бузову и ее шоу «Замуж за Бузову» — реалити-шоу, в котором ведущая искала себе жениха. Соловьев тогда предположил, что такое название программы свидетельствует о безграмотности Бузовой.
13 августа Бузова в Instagram опубликовала ролик, в котором она сидит за столом и облизывает тарелку. Видео она сопроводила комментарием «Ну если вкусно мне! Я блокадница». Это видео вызвало резонанс в обществе. Позже она оправдалась и заявила, что родилась в Санкт-Петербурге и бережливое отношение к еде передалось ей с генами.
Ранее ролик с Бузовой прокомментировал телеведущий Первого канала Владимир Познер. По его словам, скандальную видеозапись и певицей не стоит воспринимать всерьез, и она, возможно, намеренно стремилась привлечь к себе внимание.
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Комментарии1
Общество , Владимир Познер , Владимир Соловьев , Вести ФМ
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