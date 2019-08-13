Онищенко предрек россиянам массовый запой из-за 4-дневной рабочей недели

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко убежден: четырехдневная рабочая неделя навредит здоровью россиян. По его словам, выходные люди будут активно употреблять спиртные напитки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Онищенко заявил, что три свободных дня, когда люди «предоставлены сами себе», они наверняка потратят на алкоголь.

«Два дня, и те для нас ложатся большим бременем на здоровье. К сожалению, пьем мы еще много. А тут счастье подвалит — со второй половины четверга можно, так сказать, повышать этилен в крови до запредельных уровней, понимая, что у тебя впереди пятница–суббота, и в надежде остановиться в воскресенье, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя», — произнес бывший главный санврач страны.

Геннадий Онищенко предложил занять людей, например, дать возможность дешево отдыхать вместе с членами семьи. Он уверен: за последние 20 лет в России не появилось никаких «супертехнологий», которые будут и обеспечивать рост экономики, и уменьшать трудовую нагрузку человека.

«Офисный персонал, он что? К концу дня в изнеможении валяется в коридорах офиса что ли?» — задал риторический вопрос Онищенко.