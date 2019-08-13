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Онищенко предрек россиянам массовый запой из-за 4-дневной рабочей недели 

360tv.ru + ещё 4 39 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко убежден: четырехдневная рабочая неделя навредит здоровью россиян. По его словам, выходные люди будут активно употреблять спиртные напитки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
В России оценили сокращение рабочей недели
Онищенко заявил, что три свободных дня, когда люди «предоставлены сами себе», они наверняка потратят на алкоголь.
«Два дня, и те для нас ложатся большим бременем на здоровье. К сожалению, пьем мы еще много. А тут счастье подвалит — со второй половины четверга можно, так сказать, повышать этилен в крови до запредельных уровней, понимая, что у тебя впереди пятница–суббота, и в надежде остановиться в воскресенье, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя», — произнес бывший главный санврач страны.
Геннадий Онищенко предложил занять людей, например, дать возможность дешево отдыхать вместе с членами семьи. Он уверен: за последние 20 лет в России не появилось никаких «супертехнологий», которые будут и обеспечивать рост экономики, и уменьшать трудовую нагрузку человека.
«Офисный персонал, он что? К концу дня в изнеможении валяется в коридорах офиса что ли?» — задал риторический вопрос Онищенко.
Федерация независимых профсоюзов 13 августа выступила с инициативой сокращения рабочей недели до четырех дней. Зарплаты при этом предполагается оставить на прежнем уровне. В Минтруда предложили обсудить данный вопрос с работодателями.
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Комментарии11
Общество , Геннадий Онищенко , Минтруд
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