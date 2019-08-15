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Мособлгаз напомнил, как не стать жертвой мошенников 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Существует отдельный вид мошенничества, когда аферисты под видом работников коммунальных служб проникают в квартиры. Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо помнить о некоторых правилах. Их жителям Подмосковья напомнил Мособлгаз, сообщает телеканал «360».
Спецодежда сотрудника Мособлгаза синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане находится бейдж с фамилией специалиста и занимаемой должностью, на левом — официальный логотип компании.
Специалист должен иметь при себе удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз», которое он предъявляет по первому требованию абонента. Удостоверение представляет собой документ синего цвета, в котором указаны фамилия, имя, отчество, а также занимаемая должность, стоит подпись генерального директора предприятия, для филиалов — директора филиала. Кроме того, у всех работников есть визитки установленного образца.
Сотрудники газовой службы не приходят без предупреждения. Визит газовиков всегда запланирован и согласован с управляющей компанией, которая должна размещать соответствующие объявления за три дня до прихода специалистов. При посещении частного сектора визит согласовывается с собственниками домовладений.
Мособлгаз настоятельно просит жителей Подмосковья быть бдительными и не доверять сомнительным лицам. Это поможет обезопасить ваш дом и не стать жертвой мошенников.
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Комментарии
Общество , Московская область
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