Мособлгаз напомнил, как не стать жертвой мошенников

Существует отдельный вид мошенничества, когда аферисты под видом работников коммунальных служб проникают в квартиры. Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо помнить о некоторых правилах. Их жителям Подмосковья напомнил Мособлгаз, сообщает телеканал «360».

Спецодежда сотрудника Мособлгаза синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане находится бейдж с фамилией специалиста и занимаемой должностью, на левом — официальный логотип компании.

Специалист должен иметь при себе удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз», которое он предъявляет по первому требованию абонента. Удостоверение представляет собой документ синего цвета, в котором указаны фамилия, имя, отчество, а также занимаемая должность, стоит подпись генерального директора предприятия, для филиалов — директора филиала. Кроме того, у всех работников есть визитки установленного образца.

Сотрудники газовой службы не приходят без предупреждения. Визит газовиков всегда запланирован и согласован с управляющей компанией, которая должна размещать соответствующие объявления за три дня до прихода специалистов. При посещении частного сектора визит согласовывается с собственниками домовладений.

Мособлгаз настоятельно просит жителей Подмосковья быть бдительными и не доверять сомнительным лицам. Это поможет обезопасить ваш дом и не стать жертвой мошенников.