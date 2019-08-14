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Экономика не готова, общество против. Кому нужна рабочая четырёхдневка 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.ру
Эксперты НСН уверены, что при нынешнем положении экономики вводить четырехдневку неразумно, но правительство настаивает. Медики высказались против четырехдневной рабочей недели. Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что новый график работы не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.
«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.
Федерация независимых профсоюзов России считает, что четырехдневка — это вынужденное решение, это средство оптимизации времени труда и отдыха, но при этом профсоюзы считают обязательным сохранением прежнего размера заработной платы.
В эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская посоветовала ФНПР заниматься защитой прав трудящихся, а не популистскими преждевременными предложениями.
«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся. И поверьте, есть, чем заняться. ФНПР этим практически не занимается. Это попытка напомнить, что такая организация еще существует. Это совершенно преждевременное предложение. В перспективе возможен переход на четырехдневную рабочую неделю, но это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня», — сказала она.
Как показал опрос ВЦИОМ, россияне в своем большинстве не поддержали идею премьера Дмитрия Медведева перейти на 4-дневную рабочую неделю. Основная тревога— существенное снижение заработной платы, этого опасаются 89% россиян.
В свою очередь, экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что при нынешнем состоянии экономики недопустимо сокращать рабочие часы.
«Для страны на повестке дня должен стоять подъем экономики. После 2007-2008 года развитие замедлилось. Можно обратиться в сторону Запада и Европы, то там эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика. А вот заявления Медведева по поводу четырехдневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения», — резюмировал Евгений Ясин.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России во вторник направила свои предложения по этому вопросу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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Комментарии2
Общество , Дмитрий Медведев , Евгений Ясин , Елена Варшавская , ВШЭ , ВЦИОМ , РИА Новости
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