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Эксперт: уровень радиации в Северодвинске при ЧП на полигоне был безопасным для населения 

ТАСС + ещё 30 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Кратковременное превышение уровнем радиации в Северодвинске естественных фоновых значений, зафиксированное Росгидрометом при инциденте на военном полигоне 8 августа, было абсолютно безопасным для населения. Об этом сообщил во вторник ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, глава Атоминфо Александр Уваров.
"Данные по превышению уровня радиации в Северодвинске, которые привел в своем сообщении Росгидромет, совершенно безопасны для населения. Для примера, во время рентгеновского исследования зубов у дантиста пациент получает даже большую дозу облучения. Вообще, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем, к примеру, получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург", — сказал Уваров.
Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Леонид Большов ранее сообщил ТАСС, что угроза населению в Архангельской области после ЧП на полигоне отсутствует.

Комментарий Росгидромета

Росгидромет во вторник сообщил, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения в 4-16 раз. По данным ведомства, уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась.
"По информации Северного УГМС на 12:00 мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) [автоматизированные системы контроля радиационной обстановки] в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД [мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения] для данной территории", — говорится в сообщении Росгидромета. Согласно данным ведомства, при среднем значении фона для Северодвинска пиковые значения в этот момент достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час.
В 12:30 8 августа радиационный фон варьировался уже от 0,21 до 0,44 микрозиверта в час, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 микрозиверта в час, а по состоянию на 14:30 "нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час", отмечается в сообщении.
Росгидромет также сообщил, что в Архангельске превышений радиационного фона 8 августа не фиксировалось.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Общество , Леонид Большов , Росгидромет , РАН , ИТАР-ТАСС
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