«У меня зрение плохое»: как дворник задолжала 2 миллиарда

Дворник из Подмосковья задолжала почти 2 млрд рублей. По данным местных СМИ, несколько лет назад женщина попыталась устроиться на работу курьером. Работодатели вручили ей на подпись пакет документов, согласно которым она оказалась учредителем и директором компании, которая взяла в банке $32 млн, а затем обанкротилась. Текущая зарплата должницы составляет 15 тыс. рублей — чтобы полностью выплатить сумму, которую от нее требуют судебные приставы, женщине понадобится 259,7 тыс. лет.

История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали. Уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова уже заявила, что Светлане Бодровой , от которой судебные приставы требуют вернуть деньги, которые она не занимала, требуется помощь властей.

«Сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль», — сказала Семенова РИА «Новости».

Она признала, что это не единственный случай подобного рода — сейчас ведется следствие по делу человека который даже не был в городе, где на него оформлен кредит. Однако если, по словам Семеновой, в его случае мошенничество стало возможным, потому что его данные «слила» налоговая служба , то история Светланы Бодровой развивалась по несколько другому сценарию.

О том, что судебные приставы требуют от дворника из подмосковного Воскресенска вернуть долг, который составляет почти 2 млрд руб., сообщил ранее местный портал «Воскресенские деловые вести». По информации СМИ, несколько лет назад работница местного ЖКХ Светлана Бодрова пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования работодатели вручили ей целый пакет документов на подпись.

«Меня попросили оформить на себя курьерскую фирму и один раз сходить в банк. А у меня зрение плохое — плюс три — я не знала, что я там подписала. За это мне дали две тысячи», — рассказала Бодрова «Москве 24».

«Получилось, что она выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал сто тысяч, как они дали кредит, не знаю», — прокомментировал ситуацию муж должницы для РЕН ТВ. В результате женщина оказалась учредителем и директором компании, которая позже взяла в банке кредит на $32 млн

Как объясняет Бодрова, погасить задолженность ей обещали в течении трех месяцев, однако позже фирма обанкротилась. С работой курьером ничего не вышло, поэтому вскоре женщина уже забыла о махинациях, в которые ее втянули.

Тем не менее судебные приставы про Светлану не забыли и пришли за ней прямо на работу. После этого потянулась длинная череда разбирательств, которые в итоге разрешились не в пользу Бодровой — в 2016 году Дорогомиловский суд постановил взыскать с нее задолженность в размере 1,82 млрд рублей. Помимо этой суммы, согласно постановлению, она также обязана выплатить 127,4 млн рублей исполнительного сбора Агентству по страхованию вкладов

При расчете выплат стало ясно, что выплатить свой долг женщина не сможет даже до конца жизни ее внуков: зарплата дворника позволяла взыскивать с нее не более 7,5 тыс. рублей в месяц. Таким образом, Бодровой потребовалось бы 259,7 тыс. лет, чтобы рассчитаться с агентством.

Вопрос с выплатами стал еще сложнее после того, как работодатель дворника узнал о ее задолженности. «Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — рассказала женщина «Москва 24».

Бодрова вместе с девятилетним сыном живет в обычной двухкомнатной квартире. А сами злоумышленники-работодатели, которые втянули ее в проблемы, скорее всего, уже давно покинули страну — об этом оповестили женщину в суде.

По словам мужа Светланы, преступники просто воспользовались ею, так как изначально речь шла только об открытии счета, а не о кредите.

«12 сентября она поедет на слушание, где проходит свидетелем. А если она свидетель, то уже не поручитель. Ее использовали втемную», — считает мужчина.

Омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова уже предположила, что к делу нужно подключать правоохранительные органы . А вот по мнению юристов, наилучшим выходом для Бодровой может стать объявление себя банкротом — только так она сможет избавиться от чужих долговых обязательств. Об этом в эфире НСН заявил адвокат Тимур Маршани