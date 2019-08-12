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Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
«Дискуссия о личности имама Шамиля, начатая Рамзаном Кадыровым, всколыхнула Кавказ. Страсти кипят. Тема очень острая и важная. Я допустил резкость в своем стриме на ютуб, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца», — написал Шевченко в своем Instagram.
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Дискуссия о личности имама Шамиля, начатая Рамзаном Кадыровым, всколыхнула Кавказ. Страсти кипят. Тема очень острая и важная. Я допустил резкость в своём стриме на ютуб, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца. Также я уверен, и в этом меня заверил Магомед Даудов, что Руслану Курбанову в Грозном ничего не угрожает во время дискуссии с Рамзаном Кадыровым о личности имама Шамиля. Во все остальном я остаюсь при своём мнении.

Публикация от  Maxim Shevchenko (@shevchenkomax)

Он также сообщил, что уверен в том, что сотруднику Института востоковедения РАН Руслану Курбанову ничего не угрожает в Грозном во время дискуссии с Кадыровым. Шевченко признался, что в этом его также заверил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который ему позвонил.
«Во все остальном я остаюсь при своем мнении», — подчеркнул Шевченко.
Ранее он обвинил Кадырова в некорректности высказываний об имаме с точки зрения истории. Шевченко заявил, что глава Чечни теперь оправдывается и приглашает Курбанова в Грозный, но в своем заявлении об имаме Шамиле «подменяет понятия».
Речь идет об интервью Кадырова от 7 августа, в котором он заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа, а также обвинил его в терроре против Чечни.
Позже муфтият Дагестана отреагировал на заявление Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе — там заявили, что имам не восставал против своей страны, а «отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев».
Позже Кадыров заявил, что с уважением относится к имаму Шамилю, а также раскритиковал журналистов за неверную интерпретацию его слов.
Шамиль — третий имам Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840 году он захотел объединить горцев Западного Дагестана и Чечни, став имамом Чечни. С этого года он воевал с царской армией, в 1859 году попал в плен во время взятия аула Гуниб в Дагестане.
Его считают национальным героем народов Северного Кавказа.
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Общество , Политика , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Максим Шевченко , Руслан Курбанов , Институт востоковедения
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