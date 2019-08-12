Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

«Дискуссия о личности имама Шамиля, начатая Рамзаном Кадыровым, всколыхнула Кавказ. Страсти кипят. Тема очень острая и важная. Я допустил резкость в своем стриме на ютуб, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца», — написал Шевченко в своем Instagram.

«Во все остальном я остаюсь при своем мнении», — подчеркнул Шевченко.

Ранее он обвинил Кадырова в некорректности высказываний об имаме с точки зрения истории. Шевченко заявил, что глава Чечни теперь оправдывается и приглашает Курбанова в Грозный, но в своем заявлении об имаме Шамиле «подменяет понятия».

Речь идет об интервью Кадырова от 7 августа, в котором он заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа, а также обвинил его в терроре против Чечни.

Позже муфтият Дагестана отреагировал на заявление Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе — там заявили, что имам не восставал против своей страны, а «отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев».

Позже Кадыров заявил, что с уважением относится к имаму Шамилю, а также раскритиковал журналистов за неверную интерпретацию его слов.

Шамиль — третий имам Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840 году он захотел объединить горцев Западного Дагестана и Чечни, став имамом Чечни. С этого года он воевал с царской армией, в 1859 году попал в плен во время взятия аула Гуниб в Дагестане.

Его считают национальным героем народов Северного Кавказа.