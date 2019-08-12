Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность

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Победительницу конкурса «Миссис Россия» раскритиковали за внешность 

News.ru 2 часа назад
Пользователи социальных сетей раскритиковали конкурс «Миссис Россия — 2019» и его победительницу Екатерину Нишанову из Геленджика. Комментаторы считают, что в стране есть женщины с естественной красотой, которые по-настоящему достойны этой награды.
Своё мнение граждане, в частности, выразили под постом певца Николая Баскова, который в Instagram поздравил финалисток. По мнению одного из пользователей, женщины просто перепутали конкурс. Другой комментатор задался вопросом, куда делись настоящие русские красавицы.
В Twitter пользователи отметили, что Нишанова явно переборщила с ботоксом. Один из комментаторов подчеркнул, что «какая Россия, такая и миссис».
Ранее News.ru писал, что Нишанова стала победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия — 2019». Самой красивой женщине страны 33 года, она воспитывает двоих детей.
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