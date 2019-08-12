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В Сети назвали самые глупые заблуждения из детства 

Ридус 50 минут назад
Фото: pixabay.com
Подписчики социальной сети Reddit провели опрос на тему «В какую самую большую глупость вы верили в детстве?».
Результаты в чем-то оказались предсказуемы: участники опроса делились воспоминаниями о том, как они верили в реальность сказочных существ или монстров из кинофильмов: скажем, привидения Каспера или злобных пришельцев-далеков из сериала «Доктор Кто».
Ответ «Верил в Санта-Клауса» оказался настолько популярен, что какой-то отчаявшийся комментатор не выдержал: «Есть на этом форуме кто-нибудь, кто еще верит в Санту?!»
Но когда пользователи Reddit были маленькими, им приходилось верить и в более необычные вещи.
Много забавных детских представлений пользователей оказалось связано с едой.
Комментаторы в детстве не менее интересно представляли себе и процессы, связанные с человеческой физиологией.
Многие участники опроса подошли к ответу философски.
Ранее мужчины — пользователи Reddit создали обсуждение причин, по которым они бросили своих девушек. Среди них были как достаточно обычные — скажем, политические взгляды или мелочность и педантизм — так и довольно оригинальные: ревность к кошке или помешательство на СМС-сообщениях.
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