В Сети назвали самые глупые заблуждения из детства

Подписчики социальной сети Reddit провели опрос на тему «В какую самую большую глупость вы верили в детстве?».

Результаты в чем-то оказались предсказуемы: участники опроса делились воспоминаниями о том, как они верили в реальность сказочных существ или монстров из кинофильмов: скажем, привидения Каспера или злобных пришельцев-далеков из сериала «Доктор Кто».

Ответ «Верил в Санта-Клауса» оказался настолько популярен, что какой-то отчаявшийся комментатор не выдержал: «Есть на этом форуме кто-нибудь, кто еще верит в Санту?!»

Но когда пользователи Reddit были маленькими, им приходилось верить и в более необычные вещи.

Много забавных детских представлений пользователей оказалось связано с едой.

Комментаторы в детстве не менее интересно представляли себе и процессы, связанные с человеческой физиологией.

Многие участники опроса подошли к ответу философски.

Ранее мужчины — пользователи Reddit создали обсуждение причин, по которым они бросили своих девушек. Среди них были как достаточно обычные — скажем, политические взгляды или мелочность и педантизм — так и довольно оригинальные: ревность к кошке или помешательство на СМС-сообщениях.