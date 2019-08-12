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Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.
"Позицию прокуратуры можно понять: она обязана реагировать на признаки подвержения опасности жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка. Всё это по закону является основанием для лишения родительских прав, а также для административной и уголовной ответственности. Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь", — приводит слова Кузнецовой её пресс-служба.
Супружеская пара пришла на не согласованный с властями митинг 27 июля, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. При этом, по данным прокуратуры, у отца, имеющего временную регистрацию, нет права голоса на выборах в Мосгордуму.
В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
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Комментарии3
Общество , Другое , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Москва
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