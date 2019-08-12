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Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Столото" (официальный распространитель государственных лотерей в РФ).
"В минувшие выходные, в 350-м тираже "Жилищной лотереи" состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. Ее счастливым обладателем стал житель Республики Карелия. Победитель также выиграл 10 миллионов рублей на обустройство. Пока счастливый обладатель квартиры не объявился", — говорится в сообщении.
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