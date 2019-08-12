Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве

Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Столото" (официальный распространитель государственных лотерей в РФ).