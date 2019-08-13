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В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО 

RT на русском + ещё 3 14 минут назад
Фото: EPA
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Об этом информирует РИА Новости.
Депутат сообщил, что памятник установлен в центре населённого пункта.
«Народ, проживающий в посёлке Дипкун, негодует по этому поводу. На памятнике изобразили солдат НАТО, с автоматами М-16», — заявил он.
При этом Ветелкин добавил, что, по его информации, местная администрация «не имеет к этому никакого отношения». Депутат заявил, что в районе хотят «узнать, кто производил работы на памятнике, и добиться изменений».
В июле интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске отремонтировали памятник оружейникам Удмуртии.
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Общество , НАТО , РИА Новости , Амурская Область
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