«Молчали на очень большие деньги»: Чурикова откровенно о семье

По словам народной артистки СССР Инны Чуриковой, в начале семейной жизни они с мужем — режиссером Глебом Панфиловым — достаточно часто ссорились. Однако, несмотря ни на что, смогли сохранить семью и муж является «главным человеком в ее жизни», заявила актриса в интервью изданию «Собеседник».

«Моя семья — это моя жизнь. Думаю, что искушение славой меня не задело потому, что у меня есть мои любимые люди. Муж — главный человек моей жизни. Мы так глубоко сроднились. Любовь — это ведь взаимное погружение друг в друга. А влюбилась я в него сразу», — рассказала Инна Чурикова.

Она подчеркнула, что серьезные ссоры с мужем были «только в молодости».

«Однажды, помню, у ТЮЗа разговор зашел о чем-то, мы поссорились и разошлись в разные стороны. А когда он мне звонил в ТЮЗ, мы не могли говорить, молчали. Молчали на очень большие деньги, если театр был на гастролях. И после долгого молчания кто-то из нас, обычно Глеб, говорил: «Ну ладно, до свидания»», — заявила Инна Чурикова.

По словам актрисы, муж дал ей в своих фильмах «замечательные роли», и всегда верил в нее в нее и ценил.

«Но мне приходилось разрываться между семьей и работой. Не забуду никогда, как я уходила на репетиции и в проеме двери, провожая меня, стояли двое моих мужчин — большой и маленький (сын Инны Чуриковой — Иван. — Прим. ред). Они смотрели на меня так, что сердце разрывалось, я чувствовала такую вину, как будто ухожу куда-то на свидание», — откровенно рассказала изданию Инна Чурикова.

По данным издания «СтарХит», пара Инны Чуриковрй и Глеба Панфилова считается одной из самых крепких в театральной среде. Режиссер и актриса вместе уже более 50 лет, при этом почти все время проводят вместе на съемках или в других общих проектах. Глеб Панфилов был вместе с актрисой и после ее госпитализации, отмечает издание.

18 июля 75-летняя актриса споткнулась и упала на сцене театра «Русская песня», где исполняла одну из ролей в спектакле «Старая дева». Чурикова получила травму и была госпитализирована. 1 августа стало известно, что Инна Чурикова выписалась из больницы.