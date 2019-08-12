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Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
"На Крымском мосту протестировали систему освещения железной дороги. На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов. Осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тыс. светильников. В них — около 60 тыс. экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, а также в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно — из центра управления производством Крымского моста.
Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Они устанавливаются на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги. Железнодорожная часть заработает, как и планируется, в конце текущего года.
Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе — связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало позже — осенью того же года.
Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года. Ранее сообщалось, что, согласно планам, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря 2019 года. Запуск железнодорожного сообщения призван улучшить снабжение полуострова, кроме того, в перспективе он поможет стабилизировать цены на продукты питания на полуострове, которые сейчас выше общероссийских.
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