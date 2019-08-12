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Медведев рассказал о программе оздоровления Волги 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На программу оздоровления Волги выделено около 200 млрд рублей на ближайшие годы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас [принято] решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к Волге. А таких регионов много — у нас в программе оздоровления Волги принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву», — сказал он на первом Каспийском экономическом форуме.
По его словам, усилия по оздоровлению Волги одновременно станут и вкладом России в развитие Каспийского моря.
RT на русском: последние новости
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