Медведев рассказал о программе оздоровления Волги

На программу оздоровления Волги выделено около 200 млрд рублей на ближайшие годы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев . Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас [принято] решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к Волге. А таких регионов много — у нас в программе оздоровления Волги принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву», — сказал он на первом Каспийском экономическом форуме.

По его словам, усилия по оздоровлению Волги одновременно станут и вкладом России в развитие Каспийского моря.