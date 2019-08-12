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Названы основные страхи молодых россиян 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Молодым людям в России не хватает социальных лифтов и ощущения финансовой стабильности. Так считают опрошенные РИА Новости в связи с празднованием Международного дня молодежи эксперты.
«Ощущения финансовой стабильности завтрашнего дня», — рассказал председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий. Он уточнил, что это связано с тем, что, по данным многих источников, к 2022 году может исчезнуть ряд профессий, «относящихся к мануальному труду: переводчики, банковские консультанты, туроператоры и многие другие». «А в будущем роботы смогут занять и отрасль образования и медицины», — отметил Красноруцкий. Он добавил, что молодым людям, которые при поступлении в вузы в этом году выбрали одну из этих профессий, «придется перепрофилироваться в процессе учебы и получать необходимые надпрофильные знания (soft skills компетенции), которые, к сожалению, еще не преподают в вузах». «Именно soft skills являются важной надстройкой к техническим (hard skills) навыкам, которые помогут адаптироваться на новом рынке труда», — заявил Красноруцкий.
Как отметил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, у молодежи сейчас достаточно возможностей для самореализации, но есть нехватка социальных лифтов. «Это одна из самых ключевых проблем, которые есть. Наличие социальных лифтов, чтобы люди видели возможности, перспективы, куда дальше двигаться», — считает он.
Как добавил Красноруцкий, молодежь наиболее остро ощущает социальные проблемы, что усиливает отток населения из малых городов и муниципальных районов. По его мнению, чтобы улучшить эту ситуацию, необходимо развивать молодежную политику.
«Акцент на развитии молодежной политики в малых городах, районах, поселках и селах, как минимум, увеличит возвратную миграцию, а учитывая то, что в эпоху глобализации именно молодежь должна рассматриваться в качестве ключевого показателя состояния нации — как максимум, улучшит уровень жизни населения», — добавил он.
Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.
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