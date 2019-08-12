Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке

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Жителям села в Кузбассе пришлось возить покойников в морг на электричке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 43 минуты назад
В Кузбассе жители поселка Сураново Тайгинского района возят тела умерших в морг на освидетельствование на электричке или в мотрисе (самоходный железнодорожный вагон, — прим. ВЗГЛЯД) из-за отсутствия транспортного сообщения с городом.
Единственный участок, связывающий поселок и город Тайга летом размыт из-за дождей, а зимой заметен снегом, другой дороги в город нет, сообщает местный портал «Сибдепо».
«Скорая помощь и пожарные приехать к нам не могут по понятным причинам. Медпункта и аптеки у нас нет. Если кому-то стало плохо, мы в буквальном смысле сидим и молимся о том, чтобы человек не умер до того, как придет ближайшая электричка. Это единственный транспорт, который у нас есть. А если кто-то умирает, то тело нужно везти в морг в Анжеро-Судженск на освидетельствование. Некоторое время назад помогал участковый, он приезжал, забирал усопшего, сопровождал тело на электричке, а сейчас нам в РЖД запретили так возить покойников. Нам приходится заказывать мотрису через администрацию. Этот вагон идет в наше село иногда минимум сутки. И потом это все нужно повторить, чтобы вернуть покойного домой и похоронить по-человечески», — рассказала изданию одна из местных жительниц.
Жители населенного пункта много раз обращались к властям с просьбой решить проблему и построить дорогу, однако им каждый раз отказывали, утверждают СМИ.
На сегодняшний день в поселке Сураново проживает около 200 человек, большая часть из которых пенсионеры. По словам жительницы поселка, люди просто отрезаны от цивилизации, однако власти на это не реагируют.
В мае в Воронеже тело покойного доставили в морг на крыше легкового автомобиля.
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