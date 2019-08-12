Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве

Клиенты из регионов значительно чаще обращаются к риелторам для покупки квартир в Санкт-Петербурге , чем для приобретения столичной недвижимости. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Невский Простор» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эту тенденцию риелторы объясняют сравнительной доступностью петербургских квадратных метров. «Основной фактор, который влияет на решение о покупке, — ценовой. Как правило, для „регионалов“ этот вопрос еще острее, чем для столичных жителей, поэтому Петербург в глазах приезжих привлекательнее Москвы », — прокомментировал востребованность жилья в культурной столице генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

«Клиенты из регионов оценивают цены и возможности, которые дает город. В какой-то степени покупка жилья в Петербурге является более разумной инвестицией в будущее: платя меньшую цену, клиент получает те же возможности для карьерного, культурного и образовательного развития», — добавил риелтор.

По статистике «Невского Простора», покупатели из регионов нередко ориентируются на бюджет до пяти миллионов рублей. При этом, как отмечают в компании, в Москве за 4,6 миллиона на вторичном рынке можно приобрести только компактную «однушку» в непрестижном районе. В Петербурге такой бюджет позволяет рассчитывать на просторную «трешку» в Красносельском районе, «двушку» во Фрунзнеском или однокомнатную квартиру в престижном Василеостровском районе.

Весной 2019 года в России был проведен опрос об отношении жителей регионов к Москве и москвичам. Исследование показало, что москвичей не любят за финансовое благополучие, лень и высокомерие — особенно выраженным негативное отношение к жителям столицы оказалось в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани. При этом 67 процентов респондентов указали, что сами хотели бы перебраться жить в Москву.