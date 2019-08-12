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Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Светлана Бодрова, жительница подмосковного Воскресенска, которая оказалась должна 2 млрд рублей, рассказала, что её уволили с работы.
"Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребёнком. Я ходила к адвокату, в суд подала", — приводит её слова «Москва 24».
Женщина рассказала оп проводившемся в доме обыске. Она сообщила, что на фоне всей этой ситуации у неё случился нервный срыв.
Как ранее писал News.ru, женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не ознакомилась с документами, которые ей дали и подписала их. Таким образом она стала учредителем фирмы, которая взяла в банке $32 млн, а затем обанкротилась.
Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора. Накануне стало известно, что уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла ситуацию на контроль.
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Комментарии
Общество , Екатерина Семенова , Светлана Бодрова , Воскресенск
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