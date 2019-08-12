Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы

Светлана Бодрова , жительница подмосковного Воскресенска , которая оказалась должна 2 млрд рублей, рассказала, что её уволили с работы.

"Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребёнком. Я ходила к адвокату, в суд подала", — приводит её слова «Москва 24».

Женщина рассказала оп проводившемся в доме обыске. Она сообщила, что на фоне всей этой ситуации у неё случился нервный срыв.

Как ранее писал News.ru, женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не ознакомилась с документами, которые ей дали и подписала их. Таким образом она стала учредителем фирмы, которая взяла в банке $32 млн, а затем обанкротилась.