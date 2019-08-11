Умерла литературный критик Елена Макеенко

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет. О ее смерти сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Сапрыкин

Она сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Вела обзор современной русской прозы на сайте «Горький»

С 2017 года Лена страдала жестокой формой онкологии. Она перенесла несколько операций, курсов химиотерапии. Для того, чтобы она могла продолжить лечение в немецкой клинике.

Сама она писала об этом так: «В России меня отказались лечить уже давно и не раз, и я могу рассказать об этом много страшных историй, которые пытаюсь превращать в своей голове в смешные».

Ее знакомые и друзья начали собирать деньги для ее лечения. Для этого они создали специальный сайт makeenko. win, где она писала о том, как у нее идут дела.

Последнее ее сообщение появилось 1 апреля. Там она рассказала, что после лечения болезнь начала прогрессировать и она попробует отправиться в Израиль, где лечение стоит меньше.

Сегодня стало известно, что Лены не стало.