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Умерла литературный критик Елена Макеенко 

360tv.ru 1 час назад
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет. О ее смерти сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Сапрыкин.
Она сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Вела обзор современной русской прозы на сайте «Горький»
С 2017 года Лена страдала жестокой формой онкологии. Она перенесла несколько операций, курсов химиотерапии. Для того, чтобы она могла продолжить лечение в немецкой клинике.
Сама она писала об этом так: «В России меня отказались лечить уже давно и не раз, и я могу рассказать об этом много страшных историй, которые пытаюсь превращать в своей голове в смешные».
Ее знакомые и друзья начали собирать деньги для ее лечения. Для этого они создали специальный сайт makeenko. win, где она писала о том, как у нее идут дела.
Последнее ее сообщение появилось 1 апреля. Там она рассказала, что после лечения болезнь начала прогрессировать и она попробует отправиться в Израиль, где лечение стоит меньше.
Сегодня стало известно, что Лены не стало.
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Общество , Видео , Юрий Сапрыкин
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